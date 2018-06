Caos Cesena, la Ternana sempre più vicina al ritorno in serie B

Precipita la situazione in casa Cesena. E aumentano, in parallelo, le chance di ripescaggio della Ternana. A prescindere dalla grave crisi societaria del Bari, altro club che rischia di non iscriversi al prossimo torneo cadetto. In ogni caso è bene sottolineare la lunghezza delle tempistiche. Infatti dopo il primo responso della Covisoc eventualmente negativo (giovedì 12 luglio) è possibile presentare ricorso (entro lunedì 16 luglio) contro l’estromissione. Esso viene vagliato dal Commissario F.i.g.c. (mercoledì 18 luglio) con parere definitivo del Consiglio Federale (venerdì 20 luglio) comunque appellabile presso l’Alta Corte del Coni (venerdì 27 luglio). Ovviamente ai fini dell’iscrizione esistono altre scadenze da onorare entro fine giugno, vedi saldo degli stipendi del trimestre marzo, aprile e maggio (martedì 26), versamento dei contributi Inps e delle ritenute Irpef del bimestre marzo e aprile (venerdì 29) e pagamento della tassa di iscrizione al prossimo campionato (stessa data).