Sirci loda i tifosi: "I loro sorrisi mi riempono di gioia, meglio di una villa a Montecarlo"

In un intervento a San Fortunato della Collina, vicino a Perugia, in occasione della seconda delle tre feste organizzate dalla Sir per celebrare la vittoria di scudetto, coppa Italia e Supercoppa, il presidente Gino Sirci è salito sul palco e ha salutato i 500 presenti lodando i tifosi: "Vedere tutti voi qua, vedervi contenti e felici, mi riempe di gioia e mi ripaga di tanti sacrifici. Questo mi fa capire, soprattutto, che tutti i soldi che ho speso in questi anni sono andati a buon fine. Mi sarei potuto costruire una mega villa a Montecarlo, sono invece più contento così".