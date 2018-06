Gubbio, ecco il progetto per l'attacco

Mentre Sandreani è a Coverciano per il corso Uefa, Pannacci è al lavoro per allestire il nuovo Gubbio. In attacco tutto ruota attorno a capitan Marchi, il bomber dell'ultima stagione. Sandreani vuole giocare con il 4-3-3 e cerca giocatori funzionali al modulo. Sugli esterni rientrerà De Silvestro dopo il prestito a Siracusa e piace molto Bussaglia, giovane che si è messo in luce nella Santarcangiolese. L'attaccante di Pergola deve dare una risposta al Gubbio e, al momento, ha chiesto alcuni giorni di tempo anche per vagliare altre offerte. Alle spalle di Marchi, Pannacci vorrebbe sistemare Brunori, il capocannoniere della serie D girone D con la maglia del Villabiagio. Il calciatore è stato acquistato dal Parma che lo porterà in ritiro, i rossoblù ne hanno chiesto il prestito. Sempre al Parma sono stati chiesti l'esterno Frediani e Golfo, quest'ultimo alla Pianese in serie D. Tra i giovani contatti con l'Atalanta per Latte Lath nell'ultima stagione al Pescara, mentre sarà promosso in prima squadra Camillo Tavernelli. Sul fronte ex, sempre concreta la pista che porta a Ferretti, ma qui bisognerà capire cosa accadrà a Trapani, il club detentore del cartellino dell'esterno.

Luca Mercadini