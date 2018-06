Ex Gubbio Tutino e Marotta vanno a segno, ma in B ci va il Cosenza

Il Cosenza è promosso in serie B. La formazione calabrese ha battuto 3-1 il Siena nella finale dei play off di Serie C disputata a Pescara domenica 17 giugno. Cosenza a segno con Bruccini nel primo tempo; nella ripresa arriva il raddoppio di Tutino (una meteora con la maglia del Gubbio). Il Siena non si arrende e accorcia le distanze con Marotta (altro ex rossoblù). Ma Baclet nel finale chiude i conti per il definitivo 3-1.