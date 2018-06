Argentina fermata dall'Islanda 1-1. Sono Messi male

E' l'Argentina a "regalare" la prima sorpresa in negativo dei campionati del mondo di calcio. La squadra di Sampaoli non va oltre l’1-1 contro l’Islanda nella prima partita del girone D. A fare ulteriormente notizia è il fatto che Leo Messi, l'uomo simbolo dell'Albiceleste, si fa parare il rigore che avrebbe potuto riportare in vantaggio la propria squadra dopo che l'islandese Finnbogason - con il concorso determiunante del portiere argentino Caballero - aveva pareggiato la rete di Aguero