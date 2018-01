Campionissimo 2017: clicca qui e vota lo sportivo dell'anno

Ci siamo. Scocca l’ora di "Campionissimo", l’iniziativa del Corriere dell’Umbria giunta alla seconda edizione e che vuole premiare il migliore atleta della regione, lo sportivo che nel 2017 è stato il più bravo di tutti. La decisione spetta a a voi lettori e alla giuria specializzata che ha scelto i magnifici 10 pronti a darsi battaglia e a raccogliere l’eredità di Diana Bacosi, oro olimpico a Rio nel tiro a volo e prima vincitrice di Campionissimo.



Clicca qui per votare



LA GIURIA La novità di questa seconda edizione è costituita dalla giuria tecnica che ha scelto i 10 concorrenti candidati al titolo di miglior atleta umbro 2017. Giuria composta dal presidente del Coni umbro, Domenico Ignozza, dall’argento olimpico del volley (Atene 2004) Damiano Pippi, dalla sei volte campionessa d’Italia dei 400 ostacoli Benedetta Ceccarelli, da Maria Moroni (prima donna pugile in Italia), dalla ciclista Monia Baccaille (due titoli nazionali su strada e una decina su pista), da Diana Bacosi vincitrice della passata edizione e dalla redazione sportiva del Corriere dell’Umbria rappresentata dal capo servizio Luca Mercadini.

LA SCELTA La giuria ha scelto, alla fine, 10 atleti. Le nomination riguardano i calciatori Diego Falcinelli (Sassuolo), Leonardo Spinazzola (Atalanta), i pallavolilisti Ivan Zaytsev (Sir Conad Perugia), Laura Giombini (beach volley), Alessio Foconi (schema), Agnese Duranti (ginnastica), Jenny Narcisi (ciclismo paralimpico), Letizia Brufani (ciclismo) e Filippo Alberto (atletica).



IVAN ZAYTSEV A 29 anni lo Zar spoletino ha conquistato il titolo di vice campione d’Europa di volley e la Supercoppa italiana con la Sir Perugia.

LAURA GIOMBINI Perugina, 28 anni, di Mugnano, si è confermata per il secondo anno consecutivo campionessa italiana di beach volley.

DANILO PETRUCCI Ternano di 27 anni, nel 2017 inizia la sesta stagione consecutiva in MotoGP. Il 4 giugno sale sul terzo gradino del podio al Gran Premio d'Italia, mentre il 25 giugno ad Assen riesce a salire nuovamente sul podio classificandosi secondo. Giunge secondo anche nel Gran Premio di San Marino. In Giappone giunge terzo. Conclude la stagione all'8º posto con 124 punti.

ALESSIO FOCONI Lo schermidore ternano di 29 anni (fioretto) nel 2017 ha ottenuto un oro mondiale a Lipsia e un argento agli Europei di Tbilisi.

AGNESE DURANTI La giovane spoletina (18 anni) ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati mondiali di ginnastica ritmica di Pesaro, insieme ad Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Beatrice Tornatore, Anna Basta e Martina Santandrea, battendo la forte compagine russa nella specialità ai 5 cerchi. E’ una delle più giovani Farfalle della squadra nazionale di ginnastica ritmica.

JENNY NARCISI La corcianese ha conquistato la seconda piazza nella gara su strada (categoria WH3) nei campionati del mondo di ciclismo Paralimpico di Pietermaritzburg, nel nord del Sudafrica.

LETIZIA BRUFANI All’ippodromo delle Capannelle a Roma, l’atleta di Foligno del GS Lu Ciclone (Spello) è riuscita a salire sul gradino più alto del podio della massima rassegna tricolore nella categoria Allieve. Prima ancora ha vinto la maglia rosa al Giro d’Italia.

FILIPPO ALBERTO BISCARINI Sedicenne atleta perugino lo scorso 8 ottobre a Cles (Trento) ha conquistato la medaglia d’argento ai campionati italiani della categoria Cadetti di atletica leggera.

DIEGO FALCINELLI Nativo di Marsciano, 26 anni, ha segnato 13 gol in serie A con il Crotone prima di passare nella stagione attuale al Sassuolo (13 presenze e 2 reti). A febbraio è stato convocato in nazionale da Giampiero Ventura.

LEONARDO SPINAZZOLA Folignate di 25 anni, ha giocato 30 partite con l’Atalanta di Gasperini che ha ottenuto uno storico quarto posto in serie A fino a meritarsi la convocazione del Ct Ventura a marzo con la nazionale ed esordendo in maglia azzurra contro l’Olanda (2-1) subentrando a Zappacosta e dal 1’ contro l’Uruguay (3-0). Dodici gare con l’Atalanta nella stagione corrente.