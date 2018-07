Botte da orbi in piazza, un ferito

Botte in piazza della Vittoria a Spoleto. Un trentacinquenne straniero è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Il fatto è accaduto domenica 15 luglio intorno alle 21.30 con i contorni dell’episodio che restano tutti da chiarire. In questo senso sono in corso indagini da parte dei carabinieri che stanno cercando di capire se si sia tratto di una rissa o di un’aggressione, mentre si cerca di individuare anche altri soggetti protagonisti . Ad avere la peggio il trentacinquenne marocchino che una volta scattato l’allarme è stato soccorso dal 118. In ospedale gli è stato diagnosticato un trauma cranico, oltre a ecchimosi ed escoriazioni. Se la caverà con venti di giorni di prognosi.