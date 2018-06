Festival dei Due Mondi al via

Nel labirinto di specchi di un Minotauro più vittima che carnefice sta l’entrata al 61esimo Festival dei Due Mondi presentata mercoledì 27 giugno. La nuova produzione, tratta dal racconto di Friedrich Durrenmat, si avvale della partitura originale di Silvia Colasanti, il Mozart al femminile della musica contemporanea. “E’ un segno di gran coraggio – dice la compositrice - quando un festival di lunga tradizione, come il Due Mondi, decide di inaugurare con un’opera moderna”. Silvia Colasanti è al lavoro in questi giorni di pre debutto a stretto contatto con il direttore artistico Giorgio Ferrara che ha pensato un'edizione importante con note innovative. Il primo weekend festivaliero, oltre all’opera, vedrà al teatro Romano i Ritratti, Portraits, della sacerdotessa della danza minimalista americana, Lucinda Childs. Concerti a mezzodì, concerti serali, musica a casa Menotti, incontri, prediche e dialoghi al femminile a cura di Paola Severini Melograni a palazzo Leti Sansi. E ancora, teatro “fuori festival” con la rassegna La MaMa is open. Tante anche le mostre, a cominciare dal progetto della Fondazione Fendi dedicato alla Scienza secondo il nuovo corso inaugurato da Maria Teresa Venturini Fendi in collaborazione con l’Istituto nazionale di Fisica Nucleare e il Cern.

