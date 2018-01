Castelluccio, l'Ente parco si difende

Due progetti proposti nel territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini, dopo il terremoto del 2016, nei due versanti dell’area naturale protetta in Umbria e nelle Marche, sono all’origine delle polemiche degli ultimi mesi, con attacchi all’operato dell’Ente Parco, presieduto da Oliviero Olivieri. Ma non sono gli unici progetti nella gestione del post terremoto che rischiano di compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio naturale dell’area naturale protetta. Le accuse del Comitato dei cittadini di Castelluccio di Norcia, con conseguente avvio della raccolta di firme a sostegno della richiesta di uscita dal territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini, nascono dal parere contrario dell’Ente Parco alla realizzazione di un parcheggio per auto e camper a servizio del ’Deltaplano’, la grande struttura alla base del paese di Castelluccio dove saranno delocalizzate tutte le attività commerciali del borgo lesionato dal terremoto. In una nota è lo stesso Ente Parco a rispondere alla accuse punto su punto. “E’ subito parso evidente come la posta in gioco fosse ben più alta se si è arrivati a mettere in discussione l’utilità del Piano del Parco e a promuovere una raccolta firme per l'uscita di Castelluccio dal Parco. E soprattutto dando la colpa all'Ente come se fosse l'origine di tutti i mali".

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI MARTEDI' 30 GENNAIO 2017