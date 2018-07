Post di insulti di Laura Chiatti per una foto con "pancino"

"Si dia piace, signore con il parrucchino che adora smerdarmi, perché non le ho mai concesso un ‘intervista per il suo giornale di m..... io purtroppo per lei ... sono così". Laura Chiatti non le manda a dire e si rivolge in questo modo a Sandro Meyer, direttore del periodico Di Più, "reo" di aver pubblicato una foto che ritrae l'attrice di Castiglione del Lago con un "pancino", lasciando adombrare la possibilità di una terza gravidanza. "Ma il direttore di di più cos’ha contro di me???????perché montare una foto simile? Ogni volta che pubblica cose su di me, sono cattive, e questo sti cazzi, ma addirittura montare una pancia finta simile . Stavo girando uno spot , non credo l’avrei potuto girare con quella pancia non ho parole.... si dia pace signor pinco pallo, e la smetta di denigrarmi continuamente. Le persone mi vedono, mi conoscono, è abbastanza evidente che non sia così".

E poi, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto del suo addome, assolutamente piatto, così da fugare ogni dubbio.