Il film con Argentero girerà anche in Valnerina

Anche la Valnerina, e non soltanto Spoleto, farà da cornice alle riprese del film “Copperman - L’uomo di rame” con protagonista Luca Argentero. La casa di produzione Eliofilm e Rai Cinema nelle prossime ore, infatti, completeranno lo scouting delle location in cui ambientare i set ed è praticamente certo il coinvolgimento dell’area: stando alle indiscrezioni, si starebbero valutando Castelluccio, Norcia e Sant’Anatolia di Narco ma per l’ufficialità bisognerà aspettare lunedì 16 luglio, quando verrà annunciata la lista completa dei luoghi. Nel frattempo prosegue la campagna di reclutamento delle comparse e dei figuranti: al casting tenutosi ieri all’hotel San Carlo, riservato agli uomini e alle donne di età compresa tra i 30 ed i 75 anni, si sono presentate circa 100 persone, molte delle quali provenienti anche da fuori regione. Degli oltre 350 bambini dai 7 ai 10 anni provinati nei giorni scorsi a palazzo Mauri ne sono stati selezionati 45, che saranno impiegati nelle scene che si svolgeranno all’interno di una scuola. Le riprese prenderanno il via il 30 luglio a Spoleto per concludersi l’8 settembre. Il cast, oltre al celebre attore originario di Torino, comprende Galatea Ranzi, Antonia Truppo, Tommaso Ragno e Gianluca Gobbi mentre la regia è stata affidata ad Eros Puglielli, che nel corso della sua carriera ha già diretto nomi del calibro di Giovanna Mezzogiorno, Valerio Mastandrea, Luigi Lo Cascio e fiction note al grande pubblico quali “Baciamo le mani - Palermo New York 1958” e “Il bello delle donne…alcuni anni dopo”. “Spoleto è la location perfetta, dal punto di vista architettonico e paesaggistico - ha spiegato il cineasta romano - perché si presta ad essere trasformata. È perfetta per raccontare una fiaba e ci saranno degli effetti speciali”.