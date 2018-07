Il cantante Ed Sheeran di nuovo in Umbria. A rendere pubblica la presenza della star nella zona del Trasimeno, l'Info point di Panicale che sul proprio profilo Facebook ha pubblicato un selfie del cantante insieme a due addette. Sheeran ha una casa con vista sul borgo di Paciano dove trascorre del tempo libero. Non sono rare, infatti, le sua apparizioni in questo angolo di Umbria, dove non si nega mai ai suoi fan.