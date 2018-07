In arrivo Bryan e Carmen di "Amici di Maria De Filippi"

Dopo aver ospitato Biondo, il centro commerciale PiazzaUmbra di Trevi si prepara ad accogliere altri due artisti della 17esima edizione del programma televisivo ‘Amici di Maria De Filippi’. Mercoledì 4 luglio, alle 17, sarà la volta del ballerino di origini colombiane Bryan, che si esibirà in una performance live e poi sarà a disposizione per foto e autografi. Venerdì 6 luglio, sempre alle 17, sarà poi la volta della cantante Carmen, seconda classificata nella finale di Amici 17, che incontrerà i fan esibendosi in un minilive e firmando le copie dell’album di debutto ‘La complicità’. Per accedere al firma-copie e salire quindi sul palco con l’artista occorre essere in possesso di una copia del cd, almeno una ogni due persone.