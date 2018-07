Si cercano piccoli attori per film con Luca Argentero

In occasione delle riprese del film Copperman, prodotto dalla Elio film per la regia di Eros Puglielli, la produzione è alla ricerca di bambini e bambine di età compresa tra i 7 e i 10 anni. Le selezioni avranno luogo a Spoleto giovedì 5 luglio dalle 15.30 alle 19 alla biblioteca comunale, area ragazzi, in via Brignone Palazzo Mauri. Le riprese del film, che vede come protagonista Luca Argentero, si svolgeranno a Spoleto e dintorni nel periodo compreso tra il 30 luglio e l’8 settembre. La notizia è stata data dall'ufficio stampa del Comune di Spoleto.