Regista di fama internazionale in città per le riprese del suo film "Benedetta"

Chiusi i festeggiamenti per il gran finale della 29esima edizione del Mercato delle Gaite, Bevagna è pronta a rimanere al centro dell'attenzione. Questa volta ad accendere i riflettori in città saranno due importanti produzioni cinematografiche. In questi giorni la città si sta trasformando in un set a cielo aperto per le riprese dell'ultima fatica del regista di fama internazionale Paul Verhoeven. Il film, dal titolo “Benedetta”, è prodotto dalla Sbs Productions di Said Ben Said che, per le riprese italiane, verrà assistita da Conchita Airoldi e Laurentina Guidotti, curatrici del service insieme ad Urania Pictures. Il film è ispirato alla vita di una suora e mistica cattolica italiana, vissuta nell’epoca della Controriforma. Le riprese si svolgeranno dal 23 luglio al 7 agosto. La produzione ha individuato come set ideale per la storia del film piazza Filippo Silvestri che nelle prossime settimane diventerà un vero e proprio teatro di posa a cielo aperto. Inoltre, un’ulteriore sequenza evocativa di una processione notturna verrà realizzata nelle vie circostanti la chiesa di San Francesco. Considerata la notorietà internazionale di Paul Verhoeven e di molti attori del cast, tra cui spiccano Virginie Ephira, Charlotte Rampling e Lambert Wilson, si tratta di un’imperdibile occasione di visibilità e di promozione dell’immagine di Bevagna nel mondo. Il film vedrà la luce nelle sale cinematografiche nel corso del 2019.