Lo storico dj Little Louie Vega presenta il suo nuovo album

Un nuovo doppio album targato Little Louie Vega su Nervous Records, dal titolo “NYC Disco” e ispirato ai classici reinterpretati e ripotenzati della scena dorata della disco newyorkese degli anni ’80, andava festeggiato in maniera adeguata. Ecco allora che Luis Ferdinand Vega Jr, vero nome del celebre e storico dj statunitense che ha contribuito a far conoscere in tutto il mondo la musica house, ha scelto l’Umbria per la presentazione ufficiale italiana di questa produzione che sta facendo parlare tutta la scena musicale elettronica internazionale.

L’Umbria, una regione amata dal musicista anche perché tante volte è stato tra i protagonisti dei migliori party della regione ed ora arriva nel nuovo tempio della dance, ovvero il Mesa Verde spazio estivo del Serendipity. Venerdì 29 giugno la presentazione ufficiale (dalle ore 23.30) - coincide con la data di uscita del disco in vinile, compact disk e digitale - sarà quindi al Mesa Verde, lo spazio estivo del club di Foligno, con una serata organizzata da Sqeert. A scaldare la pista ci penserà uno dei resident del locale, Dj Soch. Poi toccherà all’icona della dance Vega.

Questo party ufficiale italiano coincide con l’uscita mondiale del disco che contiene brani realizzati con: Martinez Brothers, Luther Vandross, Dj Jazzy Jeff, Anane’, Rochelle Fleming, Barbara Tucker, Patrick Adams, Cloud Two, Tommi & Kiandra Richardson, Cindy Mizelle, Sharon Bryant, John Davis & The Monster Orchestra, Tony Touch, Josh Milian e molti classici disco re-editati e re-masterizzati.