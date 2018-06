Brad Mehldau, cancellato il concerto

Il concerto di Brad Mehldau a Umbria Jazz previsto per il 18 luglio 2018 round midnight al teatro Morlacchi di Perugia è stato cancellato per cause indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. Il festival fa sapere che chi ha acquistato il biglietto avrà diritto al rimborso intergrale e la possibilità di ingresso omaggio al concerto di Benjamin Clementine e Somi in programma sempre il 18 luglio alle ore 21 all'Arena santa Giuliana.