Suoni Controvento prendono forma dallo spazio

Un viaggio negli inferi di monte Cucco seguendo il Caino di George Byron, le sue parole, passo dopo passo, lentamente. Oppure là fuori, nella luce del tramonto, a rivedere un cielo senza ancora le sue stelle, ad ascoltare una musica che quassù non s’era mai sentita. Dopo la fortunata prima edizione di un anno fa Suoni Controvento farà il suo ritorno tra un mese, giorno più giorno meno: dal 26 al 29 luglio sul monte, a Fossato di Vico, a Costacciaro, a Sigillo. La manifestazione organizzata dall’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore mette quindi radici, si fa per certi versi più solida, anche grazie alla fiducia e ai denari incassati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (23mila euro provenienti dal nuovo bando dedicato alla cultura) e dal Gal Alta Umbria. Così il direttore artistico Gianluca “Prinz” Liberali e Lucia Fiumi possono lavorare con un po’ di tranquillità in più, come dimostra un programma già ricco ma ancora in costruzione. Lo spirito è lo stesso dell’estate scorsa, e lo spiega lo stesso Liberali: “Il progetto nasce dallo spazio in cui prende forma. Tutto dipende dalla sua geofonia, da come rimbalzano i suoni nei differenti luoghi. Percorrere monte Cucco è una scoperta continua, nuove idee nascono in continuazione. Ecco perché Suoni Controvento è destinato a rinnovarsi ogni anno”. Ma dei punti fissi ci sono. Come le grotte, dove a mettere in scena Byron venerdì 27 ci sarà la compagnia teatrale perugina Occhisulmondo. Quindi, sabato 28, ecco Gianluca Petrella e Giovanni Guidi all’Area decollo Nord, mentre domenica 29 si chiuderà con un doppio appuntamento: il quartetto d’archi Canticum Novum al mattino al Sasso delle Macinare e il Francesco Cafiso duo a Pian del Monte nel pomeriggio. Le serate saranno invece dedicate a concerti più popolari nel cuore dei borghi: Romano Reggiani (giovedì 26) e l’orchestra composta dai vecchi musicisti di Compay Segundo (domenica 29) a Fossato di Vico, Lamorivostri (venerdì 27) a Sigillo e Les Guappecartò (sabato 28) a Costacciaro. Senza dimenticare il corso di recitazione curato da Alberto Sironi e le collaborazioni col Festival del Cinema di Spello, con le realtà enogastronomiche e socio-culturali del territorio e con l’Università per Stranieri. Tutto gratis.

Giovanni Dozzini