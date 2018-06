La città torna ad essere un set con Luca Argentero

“Una favola fantastica, come Spoleto”. Così Luca Argentero parla del nuovo film Copperman che inizierà a girare dal 30 luglio in centro storico a Spoleto, “dove praticamente – dice – trascorreremo l’estate”. Non saranno però giornate di vacanza, bensì di lavoro intenso e complesso: sei le settimane di riprese programmate in città, dove ogni giorno si metteranno all'opera una settantina di persone tra troupe e cast, chiamati anche allo sforzo di effetti speciali sia visivi che di scena, mentre a breve dovrebbe essere organizzato il casting per le comparse. Diretto da Eros Puglielli e prodotto dalla Eliofilm del ceo Caterina Carpinella, Copperman trasformerà di nuovo in un set la città che, così, incassa un'altra occasione di promozione ad ampio spettro, stavolta non in tv con la fiction Don Matteo ma al cinema con Luca Argentero protagonista autistico del film: “Il cineturismo – dice Fabio Tulli, patron spoletino dell'operazione come presidente dell'associazione Promozione territorio – genera un grosso impatto in termini di visitatori, creano interesse su una location, andando a incidere su un target diverso da quello classico delle città d’arte”.

Servizio integrale a cura di Chiara Fabrizi sul Corriere dell'Umbria del 23 giugno