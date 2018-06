Tre giorni di musica (e non solo) al tramonto

Dopo l’anteprima del 22 giugno al teatro di Tuoro (alle 21) con le sperimentazioni elettroniche di Fields Conduction e il concerto dei Lstcat insieme a Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli, ecco cosa propone Moon in june all'isola Maggiore: sabato 23 giugno il live delle Luci della centrale elettrica, progetto artistico/musicale di Vasco Brondi che per l’occasione propone uno spettacolo studiato appositamente per l’isola dal titolo Terra spirituale e tecnologica, preceduto dalle letture di Carolina Balucani. E domenica 24 giugno, dopo l’omaggio a Sauro Scarpocchi, le esibizioni di Matteo Schifanoia, il performer John De Leo con il suo trio e e il cantautore e musicista svedese Jens Lekman.