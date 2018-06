Il Paiper Festival si trasferisce sulla ringhiera dell'Umbria

Perugia 1416

Gli antichi mestieri in città

Giorni di festa a Perugia per il palio della città. Tra i tanti appuntamenti nei rioni le strade del centro storico si animano di stand con prodotti artigiani, dimostrazioni di antichi mestieri in corso Vannucci, accanto a palazzo Donini, performance di artisti di strada e poi per far entrare tutti nel clima della festa non mancano sbandieratori, gare di scherma antica e tanti figuranti in stile ...