Marion Cotillard sul palco del Due Mondi

Giorgio Ferrara ha aspettato il Lunedì dell'Angelo per rivelare buona parte del programma della 61esima edizione del Festival di Spoleto in programma dal 29 giugno al 15 luglio. L'occasione al direttore artistico l'ha offerta il concerto di Pasqua al teatro Nuovo Giancarlo Menotti eseguito idall'orchestra del Conservatorio musicale Morlacchi di Perugia. Il cartellone del festival che apre il nuovo triennio è quasi tutto pronto. Così, dopo aver concluso la trilogia mozartiana adesso in tournée, ha inizio un nuovo ciclo. "L'aver collaborato l'anno scorso con Silvia Colasanti per il Requiem mi ha fatto decidere di affidare a lei l'opera inaugurale del festival" annuncia Ferrara. Sarà, infatti, Il Minotauro, ispirato al libro di Durrenmatt, con musiche della compositrice italiana Silvia Colasanti, a inaugurare la 61esima edizione al teatro Nuovo Menotti il 29 giugno. A dirigere l'orchestra giovanile della scuola di Fiesole sarà Jonathan Webb, regia e scene sono firmate da Giorgio Ferrara così come il libretto realizzato con Rene De Ceccatty.

Dall'apertura al gran finale. Il 15 luglio il difficile compito di chiudere, dopo la direzione di Riccardo Muti l'anno scorso, è affidato nel 2018 a un oratorio funebre: Giovanna D'Arco al rogo di Paul Claudel. L'opera vedrà sul palco oltre 200 persone tra orchestra, coro e una protagonista assoluta: Giovanna D'Arco interpretata dall'attrice francese, premio Oscar, Marion Cotillard.

Le musiche sono di Arthur Honegger e saranno eseguite dall'Orchestra giovanile italiana diretta da Jeremy Rhorer. Sul palco il coro dell'Accademia di Santa Cecilia. La regia è firmata da Benoit Jacquot conosciuto al festival anche per aver siglato a quattro mani con Ferrara la regia del documentario sui sessant'anni del Due Mondi. Sempre per la sezione lirica è stata annunciata la Beggar's Opera di John Gay, con l'ideazione musicale di William Christie e la direzione di Robert Carmen che porta in scena sedici attori. Dopo il debutto parigino il prossimo 20 aprile, l'opera brocca arriverà a Spoleto in prima assoluta.

E se per la musica d'autore è stato già diffuso l'annuncio del concerto in piazza di Francesco De Gregori; per la danza, su tre compagnie inserite nel programma, è stato per ora svelato solo l'arrivo dell'americana Lucinda Childs con Portrait.

La prosa vedrà la presenza di Alessandro Baricco con il suo Novecento, per la prima volta lo reciterà lui stesso. Presenza di rigore: Corrado Augias che quest'anno, insieme allo storico Emilio Gentile, parlerà del duce in Mussolini, io mi difendo.

Nel proseguire la collaborazione con il Teatro Metastasio di Prato sarà presentata la coproduzione Decamerone 2.0, un progetto europeo, multimediale con artisti di diversi Paesi sul palco. Non ci sarà, invece, Emma Dante, ma tornerà Romeo Castellucci con Giudizio possibilità essere. Lo spettacolo sarà allestito in una palestra di Baiano.

Confermati anche i concerti di mezzogiorno, tenuti dai talenti provenienti dal conservatori italiani, e i concerti della sera a cura degli artisti del conservatorio Morlacchi di Perugia.

Paolo Mieli e i suoi incontri saranno previsti nel secondo e terzo weekend del festival; più spazio avranno i dialoghi al femminile di Paola Severini.

Agli allievi dell'Accademia d'arte drammatica Silvio D'Amico, oltre al teatrino delle sei, sarà riservato anche l'auditorium della Stella per spettacoli con allestimenti più complessi. Anche la presenza di Fendi riserverà appuntamenti importanti sia nella programmazione dell'attività del teatro Caio Melisso sia nell'allestimento della mostra e nella giornata dedicata al premio. Il tema conduttore scelto da Maria Teresa Venturini Fendi quest'anno è la scienza e l'astrofisica.

L'immagine pubblicitaria e istituzionale del festival avrà una doppia svolta: sarà affidata a unico manifesto, non duplice come di consueto, e sarà una fotografia d'autore. Il compito sarà affidato all'italiano Fabrizio Ferri. "Si proseguirà con fotografie d'autore anche nei successivi appuntamenti del triennio con firme sempre di prestigio internazionale" precisa il direttore artistico.

"Non è tutto qui - conclude Ferrara -. L'intero cartellone sarà svelata alla presenza del nuovo ministro, quando sarà nominato". Per il programma completo dovremo quindi aspettare il 7/8 maggio.