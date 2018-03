Grande festa per gli 85 anni di Quincy Jones

Sarà probabilmente la serata clou del festival 2018, ma quella annunciata da Umbria Jazz si profila come un'autentica festa per celebrare gli 85 anni e la strepitosa avventura musicale di Quincy Jones, tra i più geniali musicisti (anche se il termine gli va un po' stretto, rimane nella sua essenza un grande musicista) che la storia della musica degli ultimi due secoli ricordi, l'ultimo squarcio del secolo breve e l'inizio del nuovo millennio. Tanto per intuire la "statura" del personaggio, basti dire che è stato ed è ancora tra i più influenti protagonisti dello showbiz, che ha prodotto l'album che vanta il più alto numero di vendite nel mondo "Thriller" di Michael Jackson e che il suo arrangiamento di "Fly Me to the Moon" cantata da Frank Sinatra con l'orchestra di Count Basie, fu la prima canzone eseguita sulla luna da Buzz Aldrin nella missione della Nasa del 1969. Il negoziato che il management di Umbria Jazz ha avviato per ottenere la presenza di Quincy Jones a Umbria Jazz è stato molto lungo e laborioso per le numerose clausole previste nella stipula del contratto di ingaggio, ma la serata di venerdì 13 luglio sarà di sicuro tra le più importanti della storia recente di Umbria Jazz, anche per come si prefigurerà. Vale a dire con la contemporanea compresenza sul main stage dell'arena Santa Giuliana di una vera schiera di big; dalla star della canzone americana Patti Austin, ai virtuosi della vocalità Take 6, per passare alla grande icona dell'etno-techno jazz Erykah Badu, al pluricelebrato carioca Ivan Lins, ai cubani Alfredo Rodriguez e Pedrito Matinez e ultimo, ma non ultimo Paolo Fresu. I musicisti saranno supportati dall'orchestra di Umbria Jazz diretta da John Clayton, con Nathan East & Harvey Mason per gli arrangiamenti dello stesso Quincy Jones.

Mano a mano il programma di Umbria Jazz negli appuntamenti del main stage, si va delineando nella sua interezza. Erano già state annunciate le presenze di artisti molto diversi tra loro, quali David Byrne (venerdì 20 luglio), i Massive Attack (lunedì 16 luglio), Pat Metheny (giovedì 19 luglio) e The Chainsmokers (martedì 17 luglio) ai quali nei giorni scorsi si è aggiunta un'altra raffica di altri big della musica, questa volta spostati sul versante della musica brasiliana: è il caso di Gilberto Gil con il suo progetto Rafavela 40, celebrazione dell'umiltà e della autenticità delle genti che abitano le sconfinate favelas brasiliane e Caetano Veloso in una reunion familiare con i suoi figli (domenica 15 luglio) cui seguirà il set di Stefano Bollani di nuovo concentrato proprio sulla migliore musica brasiliana, suo vecchio amore. Ad arricchire l'offerta si sono poi "aggregati" anche Melody Gardot, raffinata jazz singer canadese che ha trovato nella musica la sua ancora di salvezza dopo i traumi di uno spaventoso incidente stradale e Gregory Porter e la sua potente vocalità in un tributo a Nat King Cole (domenica 22 luglio).

Mancano ancora due giorni, mercoledì 18 e sabato 21 luglio, per definire l'intero quadro dei dieci giorni di programmazione su cui il direttore artistico Carlo Pagnotta è al lavoro già da tempo per "agganciare" questa volta nomi altisonanti nello specifico ambito del jazz. Del resto, dopo tante "star" più o meno attinenti al jazz, si sente forse più forte l'esigenza che il festival rientri anche nell'orientamento di un canone più specificamente jazz. Pagnotta promette sorprese mentre annuncia che alla fine dei giochi le maggiori risorse di cui dispone da quest'anno Umbria in base alla legge che le riconosce lo status di manifestazione di interesse nazionale, presuppongono anche maggiori uscite in nome della qualità della musica. In sintesi quello del 2018 si prefigura come il festival più costoso della storia di Umbria Jazz.