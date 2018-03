Gianni Morandi: "Non smetterò mai di cantare"

Con la sua voglia di cantare altissima, ieri come oggi, a oltre 70 anni, Gianni Morandi è in tour con il suo progetto D’Amore e d’autore. Prima un album, il quarantesimo della sua lunga carriera, e poi uno spettacolo che lo rappresenta e lo racconta. Venerdì 9 marzo 2018 alle 21 Morandi sarà al PalaEvangelisti di Perugia dopo aver iniziato il viaggio nei palasport con un’anteprima a Jesolo, il debutto a Rimini e del quale è prevista una data extra a Verona, in apertura di stagione dell’Arena.

Morandi, l’amore è il filo conduttore dell'album e del tour. C’è una faccia diversa di questo sentimento a seconda delle stagioni della vita?

“L’amore è il motore di tutto. Non riesco proprio a pensare a una vita senza, sarebbe terribile, come una vita senza musica. Nel mio album ho avuto la fortuna di testimoniare l’amore descritto attraverso i brani di otto artisti, ognuno dei quali lo ha visto a modo suo, però tutti in qualche forma hanno rappresentano anche la mia visione”.

Otto artisti che si sono ritrovati in questo progetto. Come mai proprio loro?

“Beh, nei miei 50 anni di esperienza ho avuto a che fare con tantissimi autori e cantautori, gli otto che si ritrovano nel mio nuovo album sono invece artisti con i quali non avevo avuto finora l’occasione di lavorare”.

A eccezione di Ivano Fossati che firma il brano Ultraleggero…

“Sì, con lui avevo già lavorato. In questo brano all’inizio le sue metriche mi sono apparse strane, avevo paura di fare un po’ fatica interpretarle. Così l’ho chiamato e ne abbiamo parlato: lui mi ha risposto di provare perché sarebbero venute bene. Mi sembra che abbia avuto ragione”.

Passo indietro. Com’è cominciato il progetto?

“Da un incontro con Luciano Ligabue, siamo compagni di squadra nella nazionale cantanti. Quando sono andato nel suo studio per ascoltare il brano, Dobbiamo fare luce, abbiamo cominciato a chiamare anche gli altri: Giuliano Sangiorgi, Elisa, lo stesso La presenza più inaspettata?

“I giovani. E su tutti Levante. Lei è agli antipodi rispetto al mio modo di cantare. Eppure il suo Mediterraneo, che ho anche definito uno scioglilingua, mi è piaciuto molto”.

Cosa vedremo e ascolteremo in concerto? “La mia vita, lo spettacolo mi rappresenta e mi racconta da quando ho iniziato a oggi. E soprattutto fa emergere quanto io continui a divertirmi a cantare, il palcoscenico è la parte che più amo del mio lavoro, perché è lì che avviene lo scambio di esperienze. Voglio accontentare il mio pubblico e il mio pubblico mi rimanda indietro sensazioni forte”.

Il suo pubblico la segue anche nei social…

“Curo molto questo canale. E’ il modo di comunicare di oggi. Quando ero ragazzino ricevevo quintali di lettere tutti mi scrivevano da ogni dove, con la richiesta di autografi, per mandarmi saluti, complimenti. Oggi tutto questo passa attraverso i social, con la differenza che nello stesso momento che scrivi entri in contatto con il mondo e questo aspetto mi piace molto”.

In Umbria è passato di recente, l’hanno vista fare una passeggiata a Perugia, in corso Vannucci. Che ricordo ha della nostra terra?

"Venivo a cantare a Perugia e dintorni fin da ragazzino perciò ho tantissimi ricordi legati all’Umbria. E quando passo, un brindisi al Sagrantino non scordo mai di farlo”.

Anche durante il terremoto ha portato subito il suo sostegno alle popolazioni.

“Niente di eroico, una canzone per sollevare gli animi”.

Ha mai pensato di smettere di cantare?

“Spero di morire in palcoscenico, ovviamente cantando”.

Sabrina Busiri Vici