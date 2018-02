Lucia Mascino porta in scena il segreto della vita

Il 28 febbraio 1953 fu scoperto il dna. Il merito fu attribuito a due scienziati inglesi, Watson e Crick. Per la scoperta rivoluzionaria, nel ‘62 i due ottennero il Nobel. Ma come sarebbe andata se prima di Cambridge fosse arrivata Londra dove Rosalind Franklin era già molto avanti nella ricerca? In verità fu lei la prima a svelare il segreto della vita. E oggi a fare luce su questa storia arriva il testo di una drammaturga americana, Anna Ziegler, che cerca di ristabilire le cose restituendo a Rosalind tutti i meriti non riconosciuti. Da mercoledì 28 febbraio a domenica 4 marzo al teatro Morlacchi va in scena “Rosalind Franklin, il segreto della vita” per la regia di Filippo Dini con Lucia Mascino nei panni della protagonista femminile e lo stesso Dini nelnel ruolo del dottor Maurice Wilkins.

Mascino, la storia quando ha inizio?

“Dall’arrivo a Londra, al King’s college, di Rosalind, cristallografa in attività a Parigi”.

La regia si muove su due piani: la storia e il far riemergere la verità...

“Sì, da una parte c’è una narrazione non lineare ma spezzata da personaggi che entrano ed escono dalla storia; dall’altra c’è la domanda sul come sarebbe andata se ci fosse stata collaborazione tra Rosalind e Maurice. Poi ci sono anche tanti altri temi che si sviluppano, quali l’essere donna, ebrea nell’ambiente scientifico britannico dell’epoca”.

La Scienza sembra iniziare ad avere un posto importante sul palcoscenico, nella stagione del Morlacchi quest’anno si è passati da Copenaghen, che racconta l’incontro tra Heisenberg e Bohr, alla scoperta del Dna...“Al di là del fatto che io sono sempre stata affascinata dalla Scienza tanto che, dopo il liceo, ho proseguito gli studi di Matematica e Scienze naturali, penso che questo sia un terreno incredibile, perché la conoscenza delle cose può cambiarti lo sguardo. Un concetto bene espresso all’inizio dello spettacolo, nella frase ‘Rendevamo visibile l’invisibile’”.

Lei è Rosalind, nella scorsa stagione il personaggio era stato portato in scena da Asia Argento, come ha fatto i conti con la sostituzione?

“In realtà il mio arrivo non è stato gestito come un subentro, lo stesso Filippo Dini me lo ha proposto come la riscoperta di un percorso da fare insieme. Poi mi ha aiutato il non aver visto la precedente messinscena”.

C’è un passo del testo in cui lei ammira di più il suo personaggio?

“Quando Rosalind dice in faccia al dottor Wilkins: ‘Il punto è che io non la venero, lei non ha il mio rispetto’. Mi piace tanto qui Rosalind perché sa dire al suo capo la verità con una chiarezza quasi spudorata. Una trasparenza che trova fondamento forse proprio nel suo essere cristallografa. Rosalind cerca chiarezza, forse anche in modo troppo estremo, ma con tutta la voglia di non essere dentro il compromesso opaco”.

Dna è il segreto della vita, qual è il segreto della vita per Lucia Mascino?

“Imparare a volersi bene”.

Seguitissimi i suoi casi nella serie di Sky, I delitti del Barlume. Come proseguirà?

“Lo rifaremo, e Filippo Timi tornerà. Mi è mancato molto. Sono ben felice di rifarlo e del ritorno di Filippo”.

Sabrina Busiri Vici