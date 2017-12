Da Elisa a Fabri Fibra: gli eventi nelle piazze d'Italia

Il Capodanno diventa live nelle principali città italiane per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Da nord a sud, sono tanti gli appuntamenti musicali in piazza: eccone quelli di alcune città italiane.

ALGHERO È il front man dei Subsonica l'artista scelto dal Comune di Alghero per salutare il 2017 nell'Area Portuale della città sarda: Samuel proporrà i brani del suo nuovo album intitolato Il codice della bellezza. A seguire sul palco il duo francese Ofenbach.

ANCONA In Piazza Plebiscito sarà Colapesce il protagonista della notte di San Silvestro con il suo nuovo album Infedele. Dopo la sua esibizione, la notte proseguirà con il dj set di Jolly Mare per ballare in piazza.

ASTI Elisa brillerà in Piazza Alfieri per salutare il 2017. Nella serata anche Chiara dello Iacovo e Marco Berry.

BARI Ha conquistato il grande pubblico internazionale dopo la partecipazione a X Factor e la vittoria a Sanremo 2013: sarà Marco Mengoni a esibirsi per il Capodanno in piazza. L'annuncio del sindaco Decaro con un indovinello su Facebook era stato questo: "Abbiamo voluto un artista pronto a correre, uno che pensi all'essenziale. Insomma, volevamo un guerriero".

CATANIA Si intitola Intrecci, figurazioni in musica per Vincenzo Bellini, l'evento che segnerà il passaggio dal 2017 al 2018 in piazza Duomo e in piazza Università. Una notte-spettacolo, sotto la direzione artistica di Valerio Festi e la regia di Monica Maimone.

COSENZA Sul palco di Pi azza dei Brusi per un Capodanno rock gli Skunk Anansie, il celebre gruppo heavy metal britannico.



FIRENZE Ermal Meta e Raphael Gualazzi protagonisti del concertone pop al Piazzale Michelangelo per il Capodanno fiorentino 2018. L'evento, condotto dal cantante Lorenzo Baglioni, è curato dalla società Nozze di Figaro che ha partecipato all'avviso pubblico di selezione indetto dal Comune.

GALLIPOLI L'1 gennaio si ritorna in Salento, a Gallipoli, dove per il secondo anno consecutivo l'orchestra popolare de La Notte della Taranta si esibirà in piazza Tellini ne La Notte dei Pupi e della Taranta.

GENOVA Per il Capodanno 2018, torna il concertone in Piazza De Ferrari. Protagonisti gli Ex-Otago, che si esibiranno domenica 31 dicembre dalle ore 23.30. Gli Ex-Otago sono nati a Genova nel 2002 e sono protagonisti della tournée in giro per l'Italia - Super Marassi, dal titolo del loro ultimo album Marassi - in giro per l'Italia.

LUCCA Per il sesto anno Consecutivo, la grande festa di Capodanno in piazza a Lucca si svolgerà di fronte alla chiesa cattedrale di San Martino. Nella prima parte della festa sul palco sarà del dj Luca Maffei. Dalle ore 00,25 salirà sul palco la band Gold 5.

MANTOVA Ad animare la notte di San Silvestro sarà Max Gazzè: il cantautore romano in concerto per accompagnare i mantovani alla mezzanotte del 31 dicembre.

MATERA La Notte della Taranta per salutare il 2017 e dare il benvenuto al 2018 per due giorni di festeggiamenti a ritmo di pizzica: il 31 dicembre a Matera e l'1 gennaio a Gallipoli. Nella città dei Sassi, il 31 dicembre la compagnia di danza de La Notte della Taranta sarà tra i protagonisti del Capodanno del Sud insieme al rapper Clementinoe ad altri artisti che infiammeranno il pubblico della capitale della cultura 2019.

MILANO Una serata di musica e spettacolo in piazza Duomo che vede esibirsi Luca Carboni, una delle voci storiche della musica italiana, e Fabri Fibra, tra i top del rap italiano. Un evento imperdibile, a ingresso gratuito, per festeggiare a Milano l'arrivo del 2018.

NAPOLI Piazza Plebiscito ospiterà l'evento principale, un grande concerto con i migliori gruppi della scena musicale napoletana e non solo: un cast di 100 artisti è pronto a dare vita ad una serata imperdibile. Tra i nomi di rilievo: Daniele Sepe, Capitan Capitone, Dario Sansone, Andrea Tartaglia, Marcello Coleman, Roberto Colella,Tommaso Primo, Sara Sgueglia, Robertinho Bastos, Claudio "Gnut" Domestico, Alessio Sollo Shaone, Speaker Cenzou, Pepp-Oh, Nero Nelson.

ROMA La Festa di Roma 2018 sarà un grande evento collettivo e gratuito, con un cast di livello internazionale, che accompagnerà ininterrottamente per 24 ore il Capodanno di cittadini e turisti di ogni età. Niente concertone quindi, ma il coinvolgimento di 1.000 artisti provenienti da tutto il mondo e un programma di oltre 100 performance tra teatro, musica, cinema, danza, arte circense.

VENEZIA In Piazza Ferretto, a Mestre, con la firma del network radiofonico Radio Piterpan, saranno Marco Baxo e Lady Helen gli animatori e presentatori dell'appuntamento di domenica 31 dicembre, a partire dalle ore 22. A Venezia la mattina del primo gennaio, alle ore 11.15 al Lido, sulla Spiaggia Blue Moon, si terrà la 38. edizione degli Auguri di Capodanno con il Gruppo amatoriale Ibernisti e il supporto dell'associazione Nucleo Protezione civile Lido Venezia, in collaborazione con la Municipalità di Lido Pellestrina.