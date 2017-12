Barbareschi e l'anatra politicamente scorretta

Al teatro Morlacchi di Perugia, fino a lunedì 1 gennaio 2018, va in scena L'anatra all'arancia, spettacolo cult del teatro comico, titolo emblematico di quella drammaturgia che suscita comicità con classe.

Attraverso un uso sapiente e sottile della macchina teatrale, la pièce è impreziosita da un cast di primi nomi. Luca Barbareschi - che firma anche la regia - Chiara Noschese, Ernesto Mahieux, Gerardo Maffei e Margherita Laterza animano l'ingranaggio della commedia sostenendo il ritmo e la vorticosa energia dello spettacolo con la precisione di una partitura musicale.

Barbareschi, un classico del teatro leggero: cosa l'ha spinto a riportare in scena questa commedia?

"E' una commedia universale sul rapporto coppia, si ride ci si commuove, un classico senza tempo per un impegno attoriale corale svolto con ottimi compagni".

Tantissimi i precedenti sia in teatro che al cinema (da Jean Poiret a Michel Roux in Francia, in Italia l'indimenticabile coppia Lionello-Valeri sino al film con Vitti-Tognazzi): sono stato i tenuti presenti per questo "Assolutamente no e poi non conoscevo le versioni francesi…mi sono rifatto al testo inglese di Douglas Hom più che all'adattamento di Sauvajon perché più crudele, cattivo, passionale e più adatto a me con una comicità di situazione più che di battuta…averne di autori così come gli americani del resto (da Shepard a Mamet) talora sottovalutati e che se li avessimo noi saremmo miliardari."

Conflitti di coppia in clima "paritario"…senza discriminazioni di genere, no?

"Certo, la chiave di volta è l'assenza del politicamente corretto contro cui combatto da anni, quell'imbecillità che inventa la parola gelicidio e che definisce un nano un 'diversamente alto'."

In questi giorni porta in scena anche "Il penitente"di Mamet, autore da lei per primo fatto conoscere in Italia trent'anni fa e di cui lei sta riproponendo da qualche mese sulle scene capitoline un paio di classici e una pièce più recente: anche qui temi di grande attualità tra invadenza mediatica e ambiguità della giustizia…

"Il penitente è un capolavoro, una delle cose più belle di Mamet che fu emarginato a suo tempo perché decise di non votare più per i Democratici e nel suo libro"Il segreto della conoscenza" preconizzò il fallimento di Obama e il conseguente avvento del populismo ma secondo il pensiero corrente che non ammette terze vie bestemmiava. Nel testo il protagonista soffre la gogna mediatica prima del processo e la condanna pubblica preventiva, anticamera della dittatura, come già gli untori manzoniani, una realtà che noi ebrei grazie alla Menorah ben conosciamo. Del resto in Italia c'è un programma goliardico (quindi fascista) come le Jene osannato dalle sinsitre che manipola l'informazione e riduce la comunicazione a dogma sdoganando menzogna e maldicenza."

In tv ha prodotto fiction su Walter Chiari, Olivetti, Mennea. Si tratta di una volontà precisa di valorizzare il meglio dell'Italia?

"Come adesso per Chinnici io produco con la missione della responsabilità dell'editore e mi chiedo sempre "cui prodest" perché parto dal bisogno di dare agli spettatori qualcosa di rielaborativo, ristorativo affettivamente e spiritualmente emozionale. Mi rifaccio all'archetipo narrativo della Torah (che non è un dogma). La mia Tv assomiglia a quella educativa di Bernabei che da cattolico faceva (e bene) delle autentiche crociate".

Le polemiche sui finanziamenti all'Eliseo sembrano placate...

"Si trattava in realtà di recuperare dei fondi tolti all'Eliseo quando, in crisi, gli altri teatri si divisero le spoglie. I miei competitori contano su 15 milioni e contestano i 5 che mi hanno dato altrimenti dovevo far pagare 800 euro a biglietto. La loro rabbia è che avevano scommesso che non ce l'avrei mai fatta a far ripartire l'Eliseo. Invece tra pubblico e privato spendendo 1/5 di quanto si spenderà per il Valle ancora chiuso è oggi il teatro di maggior successo".

Parere da ex-politico: emergerà mai un esponente pubblico capace di mettere la cultura, intesa anche come fattore di sviluppo economico, in primo piano?

"Solo se menti puoi far politica che vive del consenso immediato in un'Italia dove non si fa niente di utile a lungo termine ma solo qualcosa che impressioni a breve per fini elettorali privilegiando la redditività".

Domenica 31 gennaio, alle 21, al Morlacchi, il Teatro Stabile dell'Umbria ha organizzato una grande festa, gli attori, dopo lo spettacolo, a mezzanotte brinderanno con il pubblico al nuovo anno.

Massimo Zangarelli