Carla Bruni, 50 anni vissuti intensamente

Modella di successo, cantante, ex premiere dame, moglie e madre. Carla Bruni Sarkozy in 50 anni di camaleontica vita ha ricoperto mille ruoli diversi e ha festeggiato l'importante compleanno con l'ultimo progetto discografico uscito. Peraltro la moglie di Nicolas Sarkozy lo scorso settembre è tornata a sfilare insieme alle colleghe Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell e Helena Christensen in onore dello scomparso Gianni Versace. Lei che sulle passerelle ha lasciato il segno per un decennio, da quando aveva solo 19 anni. Nata a Torino il 23 dicembre 1967, cresciuta come figlia di un ricco industriale che però poi si è rivelato non essere il suo vero padre, in quanto nata da una relazione extraconiugale, la Bruni, dopo essersi fatta strada nel fashion è diventata celebre anche per le sue vicende sentimentali. I musicisti Eric Clapton e Mick Jagger, il filosofo Jean-Paul Enthoven e poi suo figlio Raphael, dal quale ha il primo figlio Aurelien, sono i suoi amori più noti. Poi, nel 2007, rende nota la relazione con il presidente francese Nicolas Sarkozy. Nel 2008 si sposano e nel 2011 nasce la figlia Giulia. Il debutto nel mondo della musica è nel 2002 con l'album 'Quelqu'un m'a dit'. Nel 2003 è invitata al Festival di Sanremo come ospite. Nel 2007 esce il secondo album 'No promises' e nel 2008 il terzo .Comme si de rien n'était'. Torna nei negozi durante questo autunno con il disco 'French Touch'.