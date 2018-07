Ternana, Defendi verso la conferma: Albadoro e Favalli con le valigie

Defendi verso la conferma, Albadoro e Favalli con le valigie pronte, Gasparetto, Repossi e Signorini in bilico, Paolucci ad un passo dall'Entella e Varone vicinissimo al Cosenza. Si profila lo smantellamento totale (o quasi) dell’organico della Ternana della passata stagione. Scelta legata al pessimo rendimento complessivo ma eccessiva poiché qualcuno (Angiulli, Montalto e Tremolada) ha fatto bene a livello individuale. Via anche Angiulli (Catania), Carretta e Montalto (Cremonese), Ferretti (Teramo), Marino (Francavilla) e Statella (Catanzaro), gli elementi a fine contratto e quelli in prestito secco o con diritto di riscatto non esercitato.