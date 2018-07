Il Grifo di Buonaiuto: doppietta e vittoria con la Fermana

Nel secondo giorno di ritiro a Sarnano, il Perugia ha superato 2-0 la Fermana (serie C) in amichevole con doppietta di Buonaiuto. Hanno raggiunto la località del maceratese anche qualche decina di tifosi biancorossi. Nesta ha insistito nel 4-3-1-2, rispolverato Monaco in difesa (Sgarbi a riposo) e provato Terrani mezzala sinistra. A far coppia con Melchiorri invece Bianchimano. Dopo quella con l'Universitatea Cluj è la seconda amichevole con la fascia da capitano per Bianco.