Di Carmine dal Perugia al Verona, tutto fatto: ecco i costi dell'affare

Tutto fatto. Il Perugia ha ceduto Samuel Di Carmine (1988) al Verona per 2,5 milioni di euro bonus compresi e l’attaccante firma con gli scaligeri un triennale da 550 mila euro all’anno con un bonus del 20 per cento legato al primo step di marcature a quota 15. Sabato 21 luglio previste le visite mediche per l'attaccante.