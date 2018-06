Il M5s si chiama fuori dal toto-assessori

“Non siamo interessati a entrare in giunta, ma disponibili da subito a un tavolo permanente di confronto”.

Questa la posizione ufficiale del M5s che, così, respinge al mittente l’offerta di esprimere un assessore a Cinque stelle o, più verosimilmente, indicare un tecnico gradito per la squadra del sindaco Umberto De Augustinis. Intanto in casa Pd si apre la caccia ai tesserati e dirigenti che hanno sostenuto De Augustinis: il segretario Matteo Cardini ha rimesso il mandato all’assemblea, che si riunirà martedì sera. Ma andiamo con ordine.

L’alt del M5s è stato deciso dal meet up riunito martedì sera (con urgenza e strascico di polemiche per la mancata convocazione formale) proprio per discutere l’ingresso in giunta. Non c’era il senatore Stefano Lucidi, mentre era presente Tommaso Biondi, che avrebbe dovuto essere il candidato sindaco, ma che poi è stato escluso come l’intera lista a causa della mancata certificazione. Biondi non fa mistero della contrarietà a un assessore a Cinque stelle nella squadra di De Augustinis: “Perché? È molto semplice, dove sta il nulla osta che ci autorizza a entrare nella giunta di altre forze politiche?”.

Al centrodestra resta da trovare la quadra per la giunta e ieri sera risultava in programma il primo vero confronto tra i coordinatori delle cinque forze di coalizione e il sindaco De Augustinis. L’assetto è quello di un esecutivo a sette membri, quattro uomini e tre donne, con un mix di figure tecniche e politiche. I nodi da sciogliere sono diversi e tra questi anche le quote rosa: al momento, infatti, l’unica davvero papabile per l’assessorato sembra l’avvocatessa 40enne Beatrice Montioni. Si allontana un po’ l’ipotesi della nefrologa eletta in consiglio Paola Vittoria Santirosi, mentre è appena 20nne Debora Pompili, consigliera leghista considerata troppo giovane per governare. Il radar per le quote rose si è quindi presto allargato alle donne candidate ma non elette, ma è probabile che occorrerà estendere ancora il raggio di ricerca, andando a pescare nella società civile.

L’obiettivo è arrivare alle nomine di giunta entro metà della prossima settimana.

Stesso timing è previsto per l’assemblea del Partito democratico, che torna a riunirsi dopo la sconfitta al ballottaggio della candidata Camilla Laureti, fin dal primo turno non sostenuta da alcuni esponenti Pd, una schiera che forse al ballottaggio, dopo l’apparentamento con Maria Elena Bececco, si è infoltita: “Serve fare chiarezza all’interno del Pd, è doveroso verso chi ha creduto e sostenuto il progetto ambizioso di Camilla Laureti, perché – dice Cardini – sarebbe inaccettabile scoprire di dover imputare la sconfitta, seppur di una manciata di voti, a dirigenti del mio stesso partito che, non essendo stati investiti da un ruolo di protagonista, hanno sostenuto in maniera più o meno palese il candidato del centrodestra”.