Ecco la nuova giunta

Fabrizio Gareggia ha la sua giunta a Cannara: vicesindaco è Luca Pastorelli (urbanistica e lavori pubblici), seguono Diego Andreoli (sviluppo economico, commercio, centro storico, personale), Silvana Pantaleoni (cultura, istruzione e turismo) e Luna Stoppini (agricoltura, ambiente, rapporti con associazioni). I consiglieri Giorgio Agnello, Raffaela Coccini, Mauro Brilli e Giacomo Ursini aiuteranno il sindaco su temi come sicurezza, decoro urbano, patrimonio e area tecnica, i non eletti Serena Gerarchini, Chiara Rita Masciotti, Mario Coda e Giulio Diotallevi rappresenteranno il Comune in enti e associazioni. “Tutti - promette il sindaco - saranno coinvolti nell’amministrazione”.