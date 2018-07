Musica dagli anni Cinquanta ai Novanta, Alan Sorrenti ospite d’eccezione

Nell’ambito della rassegna “Perugia is open”, organizzata dal Consorzio Perugia in Centro con il patrocinio del Comune di Perugia ed il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio, è in programma per la giornata di giovedì 26 luglio una serata speciale dal titolo “Perugia is Dancing”. Si tratta di un evento che coinvolgerà il centro storico con musica, atmosfere, cultura, concerti ed esibizioni per ripercorrere gli anni ‘50 ‘60 ‘70 ’80 e ‘90.

Ospite d’eccezione (dalle 22 in piazza della Repubblica) Alan Sorrenti sul palco con i suoi grandi successi di oltre 40 anni di carriera.

Aprendo l’incontro con la stampa l’assessore comunale Cristiana Casaioli ha sottolineato che, dopo il grande successo di Umbria Jazz, il centro storico di Perugia si anima nuovamente con della bella musica italiana dedicata agli anni dal ’50 al ’90. L’assessore ha voluto, in avvio, esprimere un particolare ringraziamento al Consorzio Perugia in Centro che, da 4 anni a questa parte, sta contribuendo ad animare il giovedì sera l’acropoli della città attraverso una serie di iniziative molto apprezzate da turisti e cittadini.