Anche Silvio Orlando tra gli oltre 4mila per Byrne

Tra gli oltre quattromila spettatori di venerdì 20 luglio al concerto di David Byrne, è stato avvistato anche l'attore Silvio Orlando impegnato in questo periodo in uno spettacolo prodotto dal Teatro Stabile dell'Umbria, Si nota all'imbrunire, andato in scena al Due Mondi. Dopo Spoleto, Orlando si è fermato a Perugia, a Umbria jazz