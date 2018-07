Scuole di specializzazione medica: Perugia è la più cara

"L'università pubblica con le tasse più alte per i medici impegnati nella specializzazione è quella di Perugia": la denuncia contro il maxi aumento delle tasse deciso dall’ateneo perugino arriva direttamente dagli studenti delle scuole di specializzazione. La protesta è andata in scena davanti al rettorato proprio mentre era in corso il consiglio di amministrazione per approvare il regolamento già passato in senato. Più di 500 giovani medici che lavorano tra l’ospedale di Perugia e di Terni sono decisi a far valere i proprio diritti.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 19 luglio 2018