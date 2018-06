Garage saccheggiati, in trappola la banda

Cinque arresti, scattati nelle prime ore dell’alba, sono il bilancio di una vasta operazione della squadra mobile della polizia, che ha smantellato un’associazione per delinquere che ricettava materiale rubato in decine di garage. Nei guai due rumeni e tre moldavi, tutti residente nel capoluogo umbro e proprio in zona stazione. Circa una cinquantina i “colpi” in particolare nei garage dei palazzi di Madonna Alta, ma anche in altre zone della provincia come Bastia Umbria, Foligno e Spoleto. Per un valore complessivo che supera i 40 mila euro. Tra bici di valore e attrezzi da giardinaggio. Solo qualche mese prima era stata aggredita la banda con altre due misure cautelari e tre denunce a piede libero.