In arrivo le vetrate della discordia

L’elemento del contendere è in arrivo, pronto anche a chiudere le polemiche. Si tratta delle famose e “preziose” - come le definisce l’assessore del Comune di Perugia Francesco Calabrese - vetrate degli Arconi che saranno montate a cominciare dalla prima settimana di luglio 2018. Il primo intervento riguarderà la struttura vicino all’uscita del minimetrò, quindi si proseguirà a ruota con la seconda e terza arcata. Difficile fare previsioni sulla tempistica, ma una volta conclusa l’operazione, ossia con il montaggio degli infissi (operazione senza particolari complessità), si entrerà nella fase finale del cantiere con il collaudo degli impianti di climatizzazione, delle luci e di tutte quelle finiture che finora sono rimaste in sospeso perché necessitavano di procedere in spazi chiusi. L’ultimissima fase riguarderà la sistemazione della parte esterna. L’area perderà i connotati di piazza per assumere più propriamente quelli di giardino. Dall’amministrazione fanno sapere che a settembre/ ottobre la riqualificazione degli Arconi sarà terminata. Qualche mese di ritardo, dunque, rispetto al cronoprogramma stilato inizialmente dall’assessore Calabrese che fissava a giugno la conclusione dell’opera. A dare maggiore sicurezza alla realizzazione del progetto molto discusso e sul quale pesano 1600 firme contrarie arriva anche l’archiviazione dell’esposto presentato nei mesi scorsi da Italia Nostra.