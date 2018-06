Agli studenti del Capitini preoccupa la terza prova

Con la seconda prova scritta, quella di giovedì 21 giugno, i maturandi hanno affrontato, forse, la parte più difficile dell’esame. In molti, infatti, nei giorni scorsi, avevano espresso tutta la loro preoccupazione a riguardo. Ecco cosa dicono gli studenti all'uscita dell’istituto tecnico, economico e tecnologico Aldo Capitini di Perugia. “Oggi già sapevamo su cosa verteva la prova di inglese – ha commentato uno dei primi studenti usciti dalla seconda prova Sami D’Arhaoui – ci siamo esercitati abbastanza durante l’anno scolastico. Ero tranquillo. Il mio indirizzo è quello economico quindi, l’argomento principale era marketing e nello specifico, il comportamento dei consumatori. La prova che mi preoccupa di più è la terza perché riguarderà quattro materie e avremo a disposizione solo 3 ore e mezzo”. Anche Gabriele Florindi si è detto soddisfatto della prova da lui svolta. Appena uscito dall’aula, ha spiegato che era rispondente alla simulazione svolta durante le lezioni. “La terza prova invece sarà più complessa- ha detto – ci saranno come materie, matematica, economia aziendale, inglese e molto probabilmente diritto”. Paolo Mingo ha poi evidenziato come, a suo parere, la prima fosse stata la prova più semplice. Ieri, era la volta di economia aziendale e, precisamente, sul bilancio con dei dati a scelta. “Dovevamo stimare l’asse ereditario di una successione – ha spiegato Daniele Barbarella – un alloggio, un’area edificabile e dei garage. Poi, c’erano anche quattro domande inerenti alla materia. Ho fatto tutto, quindi penso sia andata bene!”.

Sonia Brugnoni