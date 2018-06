Quattromila ragazzi degli oratori al PalaEvangelisti

Non c'è solo la pallavolo, con la Sir safety Conad, a riempire il PalaEvangelisti in ogni ordine di posti. Anche i ragazzi che hanno preso parte alla Giornata diocesana dei Grest non scherzano: erano in più di 4.000 al palasport di Pian di Massiano per l'evento dedicato agli oratori estivi. Promossa dall’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile e dal Coordinamento oratori in collaborazione con la cooperativa Pepita onlus e il comitato Anspi di Perugia, la decima Giornata ha visto la partecipazione di 34 oratori parrocchiali perugino-pievesi, accompagnati dai coordinatori e da diversi parroci.

"Questo palasport – ha confessato il cardinale Gualtiero Bassetti ai tanti ragazzi presenti – sembra una grande nave con 4.000 persone, piena di gioia e di vita. Su questa nave abbiamo un capitano formidabile, unico, che è Gesù che ci guida e possiamo stare tranquilli che supereremo gli scogli. Fidiamoci della barca di Gesù. Preparatevi all’estate, la stagione matura che rende frutti. Adesso dovete essere dei fiori bellissimi, dei fiori che fanno profumo nelle nostre parrocchie, nelle vostre famiglie e nella nostra società. Siete dei fiori di tutti i colori perché la nostra società ne ha bisogno. Ragazzi, continuate ad essere la primavera delle famiglie, della Chiesa e della società".