L'Università per gli stranieri al ballottaggio

Seconda fumata nera per i tre candidati in corsa a rettore dell'Università per gli stranieri di Perugia. Neanche nella tornata elettorale di mercoledì 20 giugno 2018 nessuno dei candidati, Giovanna Zaganelli, Giuliana Grego Bolli, Enrico Terrinoni, ha raggiunto il quorum previsto di 39 voti, cioè il 50% +1 dell’elettorato attivo. Su 77 componenti dell’elettorato attivo hanno votato in 76. Giuliana Grego Bolli ha ottenuto 31 voti; Enrico Terrinoni 25; Giovanna Zaganelli 20 voti. Il ballottaggio, fissato per martedì 26 giugno, sarà ora tra i due docenti più votati, la professoressa Giuliana Grego Bolli e il professor Enrico Terrinoni.