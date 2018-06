Calci e morsi ai poliziotti in carcere

Era tra i detenuti in partenza, per trasferimento, dal carcere di Perugia. Ma al momento di lasciare la casa circondariale di Capanne, il detenuto nigeriano in preda alla rabbia si è scagliato con calci e morsi contro gli agenti della polizia penitenziaria, ferendoli. E l’ennesimo grave fatto di cronaca ha scatenato la reazione del sindacato autonomo Sappe. “E’ il momento di fermare tutta questa violenza - stato sottolineato - che trova terreno fertile in carceri colabrodo, con pochi mezzi e risorse”. Un agente, subito soccorso, ha riportato la sospetta frattura del polso.