Spacciatori in manette grazie ai cittadini

La collaborazione dei cittadini è stata ancora una volta fondamentale nella lotta allo spaccio in città. Con le segnalazioni continue di strani movimenti in via Cortonese, fatte pervenire ai carabinieri della Compagnia di Perugia, che alla fine hanno portato all’arresto di due pusher. E questo attraverso un vero e proprio blitz all'interno del “covo”, che ha permesso di rinvenire 46 involucri termosaldati contenenti 56 grammi di cocaina, contanti e materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente.