Ubriaco al volante si schianta con l'auto

L’auto ha iniziato a sbandare a più riprese, finendo la sua folle corsa contro un muretto. Un impatto violentissimo, che in primo momento ha fatto temere il peggio per un uomo di 50 anni di Perugia. Che ora si trova in ospedale per una serie di ferite per fortuna risultate lievi. L’incidente è accaduto nella tarda sera di ieri in via Cortonese. L’uomo, come riscontrato dai primi soccorritori, era sotto l’effetto di alcol e stupefacenti. Si attendono ulteriori accertamenti.