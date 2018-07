La libreria dei Sette diventa un caso politico

Con il progetto di riqualificazione di un pezzo nevralgico di centro storico come palazzo dei Sette, ancora confinato nel cassetto, resta tutto da decifrare il futuro della libreria dei Sette – esistente dal 1922, rilevata nel 1994 dai fratelli Campino e premiata nel 2015 come la migliore d'Italia – dove nei giorni scorsi sono partite le lettere di licenziamento per i sette dipendenti. Colpa della crisi economica, ma anche di cavilli burocratici e spaccature tutte politiche rispetto al futuro del palazzo e all'ipotetica realizzazione di un caffè letterario. Dopo che la commissione dei capigruppo ha negato l'audizione richiesta dal titolare della libreria, per oggi è atteso un confronto tra il sindaco Giuseppe Germani e i consiglieri di maggioranza. Compresi quelli che due settimane fa avevano portato il primo cittadino a ritirare dal consiglio comunale, non senza imbarazzo, la pratica relativa alle linee di indirizzo per “armonizzare la presenza pubblico-privato all’interno del palazzo dei Sette in un’ottica di sviluppo culturale e turistico della città”.

