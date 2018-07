Al via il raduno nazionale "Vespa Club"

Su iniziativa dell’associazione “Vespa Club Orvieto” e con il patrocinio del Comune, sabato, 7 e domenica 8 luglio si svolgerà ad Orvieto il terzo raduno nazionale “Vespa Club” manifestazione a scopo culturale, turistico e di aggregazione per tutti gli appassionati del mondo della Vespa a cui parteciperanno i modelli più ricercati e i vespisti più appassionati. L’obiettivo dichiarato degli organizzatori è infatti quello di accogliere e far vivere e conoscere il territorio di Orvieto da un altro punto di vista, a partire dalla storica piazza del Popolo nel centro storico della città dove i vespisti si ritroveranno sabato 7 luglio alle ore 16 per poi iniziare il giro turistico della città. L’indomani, domenica 8 luglio, il giro turistico inizierà invece alle ore 10 per toccare l’hinterland di Orvieto, tra Bagni e Corbara. Il presidente del "Vespa Club Orvieto", Simone Pagnotta, e tutto il consiglio direttivo sono già al lavoro da diverso tempo per la buona riuscita dell’importante evento.