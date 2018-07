Si apre una voragine in centro

I vigili del fuoco di Orvieto sono intervenuti nel centro della città, in piazza Buzi, per una voragine stradale che si è aperta all'improvviso nel corso della tarda mattinata di giovedì 5 luglio. Sono rimaste coinvolte, ma per fortuna senza feriti, due automobili che erano parcheggiate nella zona. La piazza è stata subito messa in sicurezza.