La Rivincita a Santa Maria

A Narni, nella notte di domenica 24 giugno, il terziere Santa Maria ha vinto la Corsa della Rivincita. Per la prima volta in 50 anni c'è stato bisogno di uno spareggio a tre per assegnare il primo posto. La sfida in notturna al campo de li giochi è stata particolarmente avvincente e combattuta fino all'ultimo. Grande entusiasmo tra il folto pubblico presente. I festeggiamenti del terziere vincitore si sono protratti per tutta la notte.