Arrestato con la droga sotto il sedile

A Narni i carabinieri hanno arrestato un 40enne trovato in possesso di oltre due etti di marijuana. Nella serata di venerdì 15 giugno, infatti, un equipaggio della stazione carabinieri di Narni, fra i tanti veicoli fermati durante un posto di controllo lungo la Tiberina a Narni Scalo, ha identificato il conducente di un furgoncino che viaggiava da solo. L’uomo, un impiegato, romano di nascita e residente proprio a Narni Scalo ma che di fatto vive e lavora nel Reatino, pur essendo alla guida di un mezzo in regola e intestato alla madre, era insolitamente nervoso e agitato. Il successivo controllo del veicolo, scaturito dall’ingiustificata ansia del conducente, ha permesso ai militari dell'Arma di ritrovare una busta che, nascosta sotto il sedile del passeggero anteriore, conteneva più di 200 grammi di marijuana. Nell’abitazione laziale dell’uomo i militari hanno poi sequestrato anche 5 piante dello stesso stupefacente e un bilancino di precisione. Il 40enne incensurato, arrestato in flagranza di reato, è stato condotto nel carcere di vocabolo Sabbione.