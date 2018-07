Pitbull strappa a morsi un braccio a una 23enne

Sono stati momenti di vero terrore, il 18 luglio 2018, nel giardino di un'abitazione di Palermo. Una ragazza di 23 anni è stata improvvisamente aggredita dal pitbull del compagno che le ha letteralmente staccato un braccio a morsi. Ne dà notizia la Rai News. "La giovane - riferisce RaiNews - gravemente ferita è stata trasportata d'urgenza in ospedale da una squadra del 118 - allertata dai vicini - dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico presso l'Ospedale civico". Dalle prime indiscrezioni - aggiunge Rainews, l'arto potrà difficilmente essere riattaccato.

Alcuni siti on line siciliani riferiscono che l'animale avrebbe lacerato il braccio della giovane staccandolo in tre tronconi mordendola ripetutamente mentre la giovane gridava e ripeteva "Non voglio morire". Il fatto sarebbe accaduto sotto gli occhi della madre di lei, rimasta lievemente ferita nei tentativi di allontanare il cane ed ora sotto choc.

L'animale è stato in seguito catturato dalla polizia municipale e portato in un canile in attesa delle decisioni della magistratura che, molto probabilmente, ne deciderà l'abbattimento.